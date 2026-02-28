السبت 2026-02-28 11:48 ص

أول تعليق من ترامب بعد الهجوم على إيران

السبت، 28-02-2026 10:55 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه قبل فترة وجيزة بدأ الجيش الأميركي عملية قتالية كبيرة في إيران.

وأضاف: "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني".


وقال ترامب إن أميركا اتخذت كل خطوة ممكنة لتقليل المخاطر على أفرادها في المنطقة.


وأضاف ترامب:" سنُبيد أسطولهم البحري ونتأكد من عدم امتلاك إيران لسلاح نووي".


وتابع :"سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي".


وأضاف ترامب: "الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة".


وقال ترامب إن إيران تطور صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد أميركا ودول أخرى.


وأكد ترامب: أن إيران لا يمكنها أبدا امتلاك سلاح نووي.

 
 


