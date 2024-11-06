 
الأربعاء 2024-11-06 11:28 ص
 

أول تعليق من نتنياهو على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
الأربعاء، 06-11-2024 11:21 ص

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

اضافة اعلان


وكتب نتنياهو على منصة "إكس": عزيزاي دونالد وميلانيا ترامب، تهانينا على أعظم عودة في التاريخ".


وأضاف "عودتكما التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة للولايات المتحدة، والتزامًا قويًا بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة، هذا انتصار كبير!".

 

 
gnews

أحدث الأخبار

المنتخب الوطني لتحدي اللياقة

أخبار محلية المنتخب الوطني لتحدي اللياقة بالمركز الأول في بطولة العالم

بن غفير وسموتريتش

عربي ودولي بن غفير وسموتريتش يحتفلان بفوز ترامب

نتنياهو وترامب

عربي ودولي أول تعليق من نتنياهو على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

ليرة ذهب انجليزية

اقتصاد محلي مع هبوط الذهب في الأردن.. هكذا بلغ سعر الليرة

ا

أخبار محلية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تصدر تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة

ا

عربي ودولي ماسك يكشف عن رقم قياسي لاستخدام منصة "إكس"

قصف على غزة

فلسطين استشهاد أم وأطفالها الثلاثة في قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا

ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية



 


الأكثر مشاهدة