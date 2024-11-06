أول تعليق من نتنياهو على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

وكتب نتنياهو على منصة "إكس": عزيزاي دونالد وميلانيا ترامب، تهانينا على أعظم عودة في التاريخ".
وأضاف "عودتكما التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة للولايات المتحدة، والتزامًا قويًا بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة، هذا انتصار كبير!".
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