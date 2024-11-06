أول تعليق من نتنياهو على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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وكتب نتنياهو على منصة "إكس": عزيزاي دونالد وميلانيا ترامب، تهانينا على أعظم عودة في التاريخ".