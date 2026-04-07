الأربعاء 2026-04-08 11:06 م

أول تعليق من واشنطن حول استخدام السلاح النووي ضد إيران

تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-04-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري- نفى البيت الأبيض، الثلاثاء، عزم الولايات المتحدة استخدام السلاح النووي في إيران.

اضافة اعلان


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد إيران، الثلاثاء، بالقضاء على "كامل حضارتها"، قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة إنذاره لها للموافقة على اتفاق لإنهاء الحرب، بينما حذر نائبه جاي دي فانس من إمكان استخدام الولايات المتحدة "أدوات" جديدة في الحرب.


وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، "حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. من يدري؟".


ووصف هذه اللحظة بأنها "واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد"، مؤكدا أن "47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا."


ولم يدل ترامب بتفاصيل إضافية، لكنه سبق أن صرّح بأن الجيش الأميركي قد يقصف الجسور ومحطات توليد الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية في إيران حتى "يُدمّرها تماما" في حال عدم بلوغ اتفاق ضمن المهلة المحددة.


وأشار الاثنين إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الموقت المتداول غير كاف.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة