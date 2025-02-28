أول دولة تعلن بدء صيام رمضان السبت

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس الأئمة الفيدرالي في استراليا، اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان الكريم في استراليا.



وجاء في بيان للمجلس:



“بعد مشاورات مكثفة مع أئمة مجلس الإفتاء الأسترالي، يود مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد أن يدلي بالبيان التالي بخصوص شهر رمضان المبارك 1446هـ – 2025م لجميع الولايات والأقاليم الأسترالية:

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