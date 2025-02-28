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أول دولة تعلن بدء صيام رمضان السبت

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 28-02-2025 03:22 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مجلس الأئمة الفيدرالي في استراليا، اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان الكريم في استراليا.

وجاء في بيان للمجلس:

“بعد مشاورات مكثفة مع أئمة مجلس الإفتاء الأسترالي، يود مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد أن يدلي بالبيان التالي بخصوص شهر رمضان المبارك 1446هـ – 2025م لجميع الولايات والأقاليم الأسترالية:

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أولاً، في سيدني، ستغرب الشمس يوم الجمعة عند الساعة 7:32 مساءً (بتوقيت شرق أستراليا)، بينما سيغرب الهلال الجديد لشهر رمضان عند الساعة 7:44 مساءً في نفس الليلة. وهذا يعني أن القمر الجديد سيكون مرئيًا لمدة 12 دقيقة بعد غروب الشمس قبل أن يختفي في الأفق.

في بيرث، ستغرب الشمس يوم الجمعة 28 فبراير الساعة 6:52 مساءً (AWST)، بينما سيغرب القمر الجديد لشهر رمضان في الساعة 7:08 مساءً. وهذا يعني أن القمر الجديد سيكون مرئيًا لمدة 16 دقيقة بعد غروب الشمس قبل أن يختفي في الأفق.


وهذا يتيح الوقت الكافي لرؤية الهلال الجديد لشهر رمضان 1446هـ. لذلك سيبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ – 2025م، يوم السبت 1 مارس 2025م. وستكون أول ليلة من شهر رمضان المبارك وصلاة التراويح اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 بعد غروب الشمس (بعد العشاء).

ثانياً: الطريقة التي حدد بها مفتي أستراليا ومجلس الإفتاء الأسترالي دخول شهر رمضان هي حساب ولادة القمر قبل غروب الشمس، ومدة غروب القمر بعد غروب الشمس، وإمكانية رؤية الهلال. وهذا هو المنهج الذي اعتمده العديد من العلماء والمجالس العالمية البارزة وذوي السمعة الطيبة في بلاد المسلمين.

 
gnews

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