أول رحلة تجارية مباشرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا تغادر الخميس ميامي

ومن المقرر أن تقلع الرحلة التابعة لشركة "أميريكان إيرلاينز" عند الساعة 10,16 صباحا (14,16 بتوقيت غرينتش) من ميامي متجهة إلى كراكاس، بعدما استأنفت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد سنوات من التوتر.
ولإحياء هذه المناسبة، سيقوم ممثلون للحكومة الأميركية ولمدينة ميامي وسفير فنزويلا في واشنطن فيليكس بلاسينسيا، باستقبال الركاب قبل إقلاع الرحلة من البوابة دي-55.
ومن المتوقع أن تتجمع وسائل الإعلام عندما تهبط الطائرة بعد أكثر من ثلاث ساعات في مطار سيمون بوليفار الدولي، المعروف باسم مايكيتيا.
وستتضمن الرحلات الافتتاحية قائمة طعام فنزويلية خاصة تشمل فطائر الذرة المعروفة باسم كاتشاباس وسلطة دجاج على الطريقة الفنزويلية مع المايونيز، وفق شركة الطيران.
ويعيش حوالى 1,2 مليون فنزويلي في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يؤدي انتهاء الأزمة إلى زيادة الوجود التجاري الأميركي في البلاد التي تملك أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز في العالم.
لكن الرئيس دونالد ترامب يعمل أيضا بشكل نشط على ترحيل مهاجرين فنزويليين من الولايات المتحدة، بعدما ألغى برنامجا كان يحميهم من إعادتهم إلى بلادهم الغارقة في الجريمة.
وفي 3 كانون الثاني/يناير، نفّذت القوات الأميركية هجوما في كراكاس اختطفت خلاله مادورو ونقلته هو وزوجته جوا إلى نيويورك لمواجهة تهم مرتبطة بتهريب المخدرات، وهي تهم ينفيانها.
واستُبدل مادورو بنائبته ديلسي رودريغيز التي تعاونت إلى حد كبير مع الولايات المتحدة رغم خلفيتها الأيديولوجية.
وقال ترامب إنه راض عن سياساتها تجاه الشركات الأميركية، وحاول فرض الامتثال لطلباته بالتهديد بالعنف. واتخذت فنزويلا من جهتها خطوات لفتح قطاعي النفط والتعدين أمام القطاع الخاص.
وبدأ ترامب بدوره تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا بدءا بإسقاط تلك المفروضة شخصيا على رودريغيز.
أخبار متعلقة
الحرس الثوري: إيران انضمت إلى محور "التحالف المناهض للتعطيل"
الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" اسم "مضيق ترامب"
أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط بعد 300 يوم
تثبيت الحكم بالسجن المؤبد في قضية هزّت نيوزيلندا والعالم بأكمله
إسرائيل .. صفارات الإنذار في 15 موقعا بالجليل الغربي
إسرائيل تعترض سفن مساعدات متجهة إلى غزة في المياه الدولية
لبنان .. غارات إسرائيلية توقع قتلى في جبشيت
بلومبيرغ: واشنطن تسعى لمصادرة ناقلتيْ نفط مرتبطتين بإيران