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أول رحلة ركاب من اسطنبول إلى مطار دمشق منذ 13 عاما - فيديو

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أرشيفية
الخميس، 23-01-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري- بعد انقطاع دام نحو 13 عاما، استأنفت الخطوط الجوية التركية، صباح اليوم الخميس، رحلاتها إلى سوريا حيث أقلعت طائرة من مطار اسطنبول متوجهة إلى العاصمة دمشق.

وانطلقت طائرة تابعة للخطوط التركية من مطار إسطنبول إلى دمشق، في إطار الرحلة الأولى التي تحمل رقم "تي كيه 846" وعلى متنها 349 مسافرا.

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وأقلعت الطائرة التركية من اسطنبول بحدود الساعة 09:00 بتوقيت اسطنبول على أن تصل إلى مطار دمشق الدولي بعد نحو ساعتين.

ومن المخطط أن تنظم الشركة التركية 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق بعد انقطاع دام سنوات.


وكانت الشركة التركية أوقفت رحلاتها إلى سوريا في 1 أبريل 2012 بسبب الاضطرابات الداخلية.

 

 

RT

 
gnews

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