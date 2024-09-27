أول رد رسمي لبناني بعد الهجوم على الضاحية الجنوبية

وقال ميقاتي في تصريح: "هذا العدوان يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ردع هذا العدو ووقف طغيانه وحرب الإبادة التي يشنها على لبنان".
وأشار بيان صادر عن الحكومة اللبنانية إلى أن رئيس الحكومة أجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على المعلومات المتوافرة عن هذا العدوان.
كما أجرى اتصالا بمنسق "اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوزير ناصر ياسين، لاستنفار كل الأجهزة المعنية، ولا سيما في ضوء المعلومات التي تشير إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا نتيجة هذا العدوان".
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