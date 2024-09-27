أول رد رسمي لبناني بعد الهجوم على الضاحية الجنوبية

الوكيل الإخباري- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الموجود في اجتماعات الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الغارات الإسرائيلية الجديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، تثبت أن العدو الإسرائيلي لا يأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف إطلاق النار.

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وقال ميقاتي في تصريح: "هذا العدوان يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ردع هذا العدو ووقف طغيانه وحرب الإبادة التي يشنها على لبنان".



وأشار بيان صادر عن الحكومة اللبنانية إلى أن رئيس الحكومة أجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على المعلومات المتوافرة عن هذا العدوان.