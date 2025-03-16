 
الأحد 2025-03-16 12:48 م
 




            

        








    

        

        

            أول رد فعل إيراني على الهجمات ضد الحوثيين
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ع
            
                

                    جانب من الهجمات
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        11:13 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
خاطب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المسؤولين الأمريكيين داعيا إياهم إلى وقف "دعم الإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي وقتل اليمنيين".

وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "كفوا عن دعم الإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي، وتوقفوا عن قتل اليمنيين. وليس لواشنطن الحق في فرض سياستها الخارجية على إيران".

وأضاف: "الإدارة الأمريكية لا يحق لها إملاء السياسة الخارجية الإيرانية، وقد انتهى ذلك العهد منذ عام 1978".
اضافة اعلان

من جهة أخرى، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوامر للجيش الأمريكي بتنفيذ عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".

RT









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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