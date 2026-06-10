الأربعاء 2026-06-10 08:17 م

أول رد من إيران على تهديد ترامب بقصف البلاد

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أرشيفية
 
الأربعاء، 10-06-2026 07:40 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تمسّك بلاده بمواقفها وأنها لن تتنازل أو تستسلم، موجها رسالة للعدو بألا يتوهموا باستسلام طهران، ومشددا على أنه لا يمكن إجبار أيّ دولة على الاستسلام عبر الطائرات والقصف.

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وخلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران، كشف بزشكيان عن رؤيته المستندة إلى توجيهات قيادة الثورة، موضحا أن الحرب ليست في صالح البلاد، لكن حالة "اللاسلم واللاحرب" وضع يجب إنهاؤه.

 

وكان قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستشن هجوما "قويا للغاية" على إيران؛ إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام.


وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنهاجمهم، وسيكون ذلك بقوة شديدة، وسنستأنف القصف"، مشيرا إلى إسقاط إيران طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي في مضيق هرمز.

 
 


gnews

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