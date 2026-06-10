أول رد من إيران على تهديد ترامب بقصف البلاد

وخلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران، كشف بزشكيان عن رؤيته المستندة إلى توجيهات قيادة الثورة، موضحا أن الحرب ليست في صالح البلاد، لكن حالة "اللاسلم واللاحرب" وضع يجب إنهاؤه.
وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنهاجمهم، وسيكون ذلك بقوة شديدة، وسنستأنف القصف"، مشيرا إلى إسقاط إيران طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي في مضيق هرمز.
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