الإثنين 2026-01-05 11:10 م

أول رد من الشرع على أنباء استهدافه بحادث أمني - فيديو

الإثنين، 05-01-2026 10:12 م

الوكيل الإخباري- أظهرت لقطات نشرها الإعلام السوري مساء اليوم الاثنين، الرئيس أحمد الشرع وهو يتجول في حي المزة بالعاصمة دمشق، عقب أنباء نفتها وزارة الداخلية، عن حادث أمني استهدفه.

وأبانت اللقطات المتداولة الرئيس أحمد الشرع داخل أحد المتاجر، وهو يشتري بالعملة السورية الجديدة ويبستم.

 

 


وجاء ذلك بعد ساعات من نفي وزارة الداخلية شائعات متعلقة بوقوع حادث أمني استهدف الشرع، حيث كتب المتحدث باسمها نور الدين البابا عبر حسابه على منصة "إكس" موضحا: "تداولت بعض المنصات أنباء عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعددا من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزورة نُسبت زورا إلى جهات رسمية".


وأضاف المتحدث نفسه: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ونهيب بالسوريين، وبجميع وسائل الإعلام، تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة".

RT

 
 


