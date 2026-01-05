أول رد من الشرع على أنباء استهدافه بحادث أمني - فيديو

الوكيل الإخباري- أظهرت لقطات نشرها الإعلام السوري مساء اليوم الاثنين، الرئيس أحمد الشرع وهو يتجول في حي المزة بالعاصمة دمشق، عقب أنباء نفتها وزارة الداخلية، عن حادث أمني استهدفه.



وأبانت اللقطات المتداولة الرئيس أحمد الشرع داخل أحد المتاجر، وهو يشتري بالعملة السورية الجديدة ويبستم.





🔻مراسل الأمن الداخلي مقطع للرئيس أحمد الشرع خلال تسوقه اليوم من أحد المحال التجارية في العاصمة دمشق🔻مراسل الأمن الداخلي pic.twitter.com/ltjRwMV8NF January 5, 2026



وجاء ذلك بعد ساعات من نفي وزارة الداخلية شائعات متعلقة بوقوع حادث أمني استهدف الشرع، حيث كتب المتحدث باسمها نور الدين البابا عبر حسابه على منصة "إكس" موضحا: "تداولت بعض المنصات أنباء عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعددا من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزورة نُسبت زورا إلى جهات رسمية".