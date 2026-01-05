أول رد من الشرع على أنباء استهدافه بحادث أمني - فيديو

🔻مراسل الأمن الداخلي pic.twitter.com/ltjRwMV8NF
وجاء ذلك بعد ساعات من نفي وزارة الداخلية شائعات متعلقة بوقوع حادث أمني استهدف الشرع، حيث كتب المتحدث باسمها نور الدين البابا عبر حسابه على منصة "إكس" موضحا: "تداولت بعض المنصات أنباء عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعددا من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزورة نُسبت زورا إلى جهات رسمية".
وأضاف المتحدث نفسه: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ونهيب بالسوريين، وبجميع وسائل الإعلام، تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة".
