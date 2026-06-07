أول رد من ترامب على صواريخ إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لشبكة فوكس نيوز موجهاً حديثه لإيران: "أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي"، داعياً طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام صفقة.

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