أول رد من ترامب على صواريخ إيران

وأضاف ترامب أنه كان على وشك الإعلان عن توقيع اتفاق "الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء"، قبل أن تقع هذه التطورات، مشيراً إلى أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب.
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