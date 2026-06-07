الأحد 2026-06-07 11:12 م

أول رد من ترامب على صواريخ إيران

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أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 11:05 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لشبكة فوكس نيوز موجهاً حديثه لإيران: "أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي"، داعياً طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام صفقة.

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وأضاف ترامب أنه كان على وشك الإعلان عن توقيع اتفاق "الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء"، قبل أن تقع هذه التطورات، مشيراً إلى أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب.

 
 


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