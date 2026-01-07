أول رد من روسيا بعد احتجاز ناقلة نفط روسية من قبل قوات البحرية الأمريكية

الأربعاء 2026-01-07 07:10 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة النقل الروسية بأن قوات البحرية الأميركية صعدت على متن السفينة الروسية "مارينيرا" في عرض البحر، منتهكةً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.اضافة اعلان


وزارة النقل الروسية: الولايات المتحدة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باحتجاز "مارينيرا"
وأوضحت الوزارة في بيان أن السفينة "مارينيرا" حصلت في 24 ديسمبر 2025 على تصريح مؤقت للإبحار تحت علم الاتحاد الروسي، وفقًا للقانون الروسي والقانون الدولي.

وذكر البيان: "اليوم، حوالي الساعة الثالثة مساءً بتوقيت موسكو، صعدت قوات البحرية الأميركية على متن السفينة في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وانقطع الاتصال بها."

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تسري حرية الملاحة في البحار، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة رسميًا في المياه الإقليمية لدول أخرى.

