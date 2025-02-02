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أول زيارة خارجية .. أحمد الشرع إلى السعودية اليوم

أحمد الشرع - أرشيفية
أحمد الشرع - أرشيفية
الأحد، 02-02-2025 08:52 ص
الوكيل الإخباري-    في أول زيارة خارجية بعد توليه منصبه، يتوجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى السعودية اليوم الأحد.اضافة اعلان


ويشار إلى أنه بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا مساء الأربعاء عن إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع.

جاء ذلك خلال "مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية" الذي أقيم في دمشق، وحضره قادة الفصائل المسلحة الأعضاء في إدارة العمليات العسكرية.

ويوم الخميس، هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أحمد الشرع بتوليه منصب الرئاسة السورية في المرحلة الانتقالية.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، كان قد زار سوريا الأسبوع الماضي والتقى بالشرع، مؤكداً استعداد المملكة دعم نهوض سوريا.

كما أضاف: "إننا منخرطون في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سوريا"، مشيرًا إلى أهمية تسريع الخطوات التي من شأنها تنفيذ الأمر بسرعة.

وفي ذات السياق، أشار إلى أن الرياض تلقت إشارات إيجابية بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

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gnews

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