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أول صورة لبشار الأسد وعائلته في روسيا

بشار الاسد
بشار الاسد
الإثنين، 09-12-2024 12:02 ص

الوكيل الإخباري-    التقطت صورة لرئيس سوريا المعزول  بشار الاسد بعد وصوله إلى روسيا.

وكانت نقلت وكالات الانباء الروسية عن مصدر في الكرملين الاحد أن الرئيس السوري السابق بشار الاسد وعائلته موجودون في موسكو بعد إسقاطه في هجوم للفصائل المعارضة المسلحة.

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وقال المصدر لوكالتي تاس وريا نوفوستي الرسميتين إن "الاسد وأفراد عائلته وصلوا الى موسكو. لقد منحتهم روسيا اللجوء لدواع إنسانية".

 


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