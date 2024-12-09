أول صورة لبشار الأسد وعائلته في روسيا

وكانت نقلت وكالات الانباء الروسية عن مصدر في الكرملين الاحد أن الرئيس السوري السابق بشار الاسد وعائلته موجودون في موسكو بعد إسقاطه في هجوم للفصائل المعارضة المسلحة.
وقال المصدر لوكالتي تاس وريا نوفوستي الرسميتين إن "الاسد وأفراد عائلته وصلوا الى موسكو. لقد منحتهم روسيا اللجوء لدواع إنسانية".
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