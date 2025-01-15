 
الأربعاء 2025-01-15 11:42 م
 

أول طلب للسيسي بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

السيسي
السيسي
الأربعاء، 15-01-2025 10:26 م

الوكيل الإخباري-   رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "بعد جهود مضنية" على مدار أكثر من عام بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

اضافة اعلان

 

وقال السيسي في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مساء الأربعاء: "مع هذا الاتفاق، أؤكد أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع".

وأكد أن مصر ستظل دائما وفية لعهدها داعمة للسلام العادل وشريكا مخلصا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأعلن مساء اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، وتمتد المرحلة الأولى للاتفاق إلى 42 يوما.

وأكد مصدر مصري مسؤول، الأربعاء، أنه جارٍ التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

قطر

عربي ودولي قطر: نؤكد استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين

احتفالات في غزة

فلسطين وقف إطلاق النار

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يرحب باتفاق وقف اطلاق النار ويدعو لتحرك عاجل لادخال المساعدات

ارشيفية

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تستعد لانسحاب شبه كامل من غزة

السيسي

عربي ودولي أول طلب للسيسي بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حماس

فلسطين بيان صادر عن حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

بايدن

فلسطين بايدن: المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 6 أسابيع

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

عربي ودولي قطر: تطبيق اتفاق وقف النار اعتباراً من الاحد



 




الأكثر مشاهدة