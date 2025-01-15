أول طلب للسيسي بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "بعد جهود مضنية" على مدار أكثر من عام بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

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