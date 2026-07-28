أول لقاء بين ترامب ونتنياهو منذ اندلاع الحرب مع إيران

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الوكيل الإخباري- يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي تشنها بلادهما معاً على إيران، والتي تخللتها توترات في العلاقة بينهما. اضافة اعلان





وبلغت العلاقات بين الرجلين أدنى مستوياتها في نيسان خلال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الذي أُعلن لاحقاً بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه سقط تماماً منذ السابع من تموز مع عودة العمليات الحربية بين إيران والولايات المتحدة، التي تبقى إسرائيل في منأى عنها.



ومن المتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعمال اللقاء، في وقت تؤكد واشنطن أنها ترغب في منح المسار التفاوضي مع الجمهورية الإسلامية فرصة.



وسيكون هذا اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي لولاية ثانية.



وقال نتنياهو قبل مغادرته إسرائيل، الاثنين، إن لقاءه مع ترامب "شرف كبير، لكنه أيضاً مسؤولية كبيرة"، مضيفاً: "سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران. وبطبيعة الحال، هدفنا هو الحفاظ على أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".



ووجّه ترامب خلال فترة التوتر انتقادات حادة لحليفه الإسرائيلي، ووصفه في مقابلة صحافية بأنه "رجل صعب للغاية"، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت قصف لبنان بعنف، بينما كانت واشنطن تقود مفاوضات مع طهران لوقف الحرب، ما عرقل هذه المفاوضات.



وكان قد أقرّ في وقت سابق بأنه وجّه له كلمات قاسية ونابية خلال اتصال هاتفي معه.



وكان نتنياهو يقلّل من أهمية تلك الخلافات، وقد اعتبرها "اختلافات في النهج"، مؤكداً أن الطرفين يتفقان على أهداف الحرب.



ومن المتوقع أيضاً أن يتناول اللقاء، الذي سيحاول خلاله الحليفان إظهار جبهة موحدة، تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، والذي لا تزال عملية تطبيقه تواجه صعوبات على الأرض.



واندلعت الحرب في لبنان بعد إطلاق حزب الله دفعة صواريخ على إسرائيل تضامناً مع إيران. وتوقفت الأعمال العسكرية الإسرائيلية بعد توقيع الإطار، لكن إسرائيل لا تزال تحتل مساحات واسعة من جنوب لبنان.



وستتناول المحادثات الوضع في قطاع غزة، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع المدمر.



فبعد نحو ثلاث سنوات من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لا يزال الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية بالغ الصعوبة، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضربات يقول إنها تستهدف مسلحين.



بالنسبة للخبير في العلاقات الدولية بالجامعة العبرية في القدس، يوناتان فريمان، فإن الهدف الرئيسي من الزيارة هو نفي التقارير التي تحدثت عن فتور في العلاقات بين الحليفين.



ويقول لوكالة فرانس برس: "أعتقد أن القضية الأساسية هي إظهار للعالم، ولإيران، وكذلك للبنان وغيرهما، أنه لا يوجد أي قطيعة أو خلاف جوهري بين الولايات المتحدة وإسرائيل".



ويضيف: "نقاط التوافق بين الزعيمين أكثر بكثير من نقاط الخلاف".



ويرى فريمان أن أي خلاف بين ترامب ونتنياهو يرتبط بوسائل تحقيق الأهداف، مثل توقيت العمليات أو شدتها أو أهدافها المباشرة، وليس بالأهداف النهائية نفسها.



كما يرجّح أن يركّز ترامب بصورة أساسية على أولويتيه الإقليميتين، وهما إيران وتوسيع "اتفاقات أبراهام"، أي اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، أكثر من تركيزه على القضية الفلسطينية التي يراها أقل أولوية.



وتأتي زيارة نتنياهو أيضاً قبل أشهر من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي يسعى خلالها إلى الفوز بولاية جديدة.



وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع شعبية نتنياهو، في ظل استمرار الغضب الشعبي من إخفاق حكومته في منع هجوم حركة حماس غير المسبوق على الأراضي التي تحتلها إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023، الذي أشعل الحرب في غزة.





