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أول مُنخفض ممطر يؤثر على 4 دول عربية - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 09:18 ص

الوكيل الإخباري-  أفادت إدارة الأرصاد في سلطنة عُمان بأن صور الأقمار الصناعية رصدت منخفضاً مداريًا جنوب شرق بحر العرب، مع احتمال تحوله إلى منخفض مداري عميق خلال اليومين القادمين.

تشير التوقعات إلى تحرك الحالة المدارية باتجاه الغرب نحو سواحل محافظة ظفار وخليج عدن، مع فرص تأثر محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية بتدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة، ابتداءً من ليل الاثنين. ويتزامن مع الحالة المدارية تأثر المحافظات الشمالية عبر أخدود من المنخفض الجوي، مما يؤدي لهطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية وجنوب الشرقية.

وبحسب راصدين عالميين، يُتوقع أن تتأثر أجزاء مختلفة من دولة الإمارات، خاصة الشرقية والشمالية منها، ببقايا الرطوبة المدارية المصاحبة للمنخفض المداري القادم من بحر العرب، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. ستكون الأمطار على شكل سحب ركامية رعدية تنشط على الجبال بالدرجة الأولى، وقد تمتد نحو بعض الأجزاء الداخلية، مترافقة بزخات من الأمطار متفاوتة الغزارة.

كما توقع الراصدون أن تتأثر المملكة العربية السعودية بتأثيرات بعيدة عن الحالة المدارية، إذ يُتوقع أن تتشكل كميات من السحب الركامية الرعدية في منطقة الربع الخالي وأجزاء من نجران اعتباراً من ليل الأربعاء وحتى يوم الجمعة، تترافق بزخات محلية من الأمطار.

وتشمل توقعات الراصدين أيضًا أن تشمل أمطار المنخفض المداري الرعدية الأجزاء الشرقية والوسطى من اليمن، مترافقة بهطول الأمطار المتوسطة والغزيرة اعتبارًا من ظهر الأربعاء وحتى نهاية يوم الخميس، مع احتمالية مرتفعة لجريان الأودية والسيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المذكورة.

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