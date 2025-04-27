أيالون يدعو لعصيان مدني ضد نتنياهو

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن رئيس الشاباك السابق عامي أيالون يدعو إلى عصيان مدني ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

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