الأحد 2025-04-27 02:22 ص
 

أيالون يدعو لعصيان مدني ضد نتنياهو

ا
أرشيفية
 
الأحد، 27-04-2025 12:32 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن رئيس الشاباك السابق عامي أيالون يدعو إلى عصيان مدني ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك ردا على الطريقة التي جرت فيها إقالة رئيس الشاباك والخلافات بين المسؤولين الإسرائيليين حول نهج نتنياهو في الحرب على غزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

H

عربي ودولي أنصار الله: غارات أميركية على سفينة إسرائيلية محتجزة بالحديدة

ا

عربي ودولي أيالون يدعو لعصيان مدني ضد نتنياهو

ل

عربي ودولي السعودية ترحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين

ل

عربي ودولي ترامب يطلب السماح بمرور السفن الأمريكية مجانا من قناتي السويس وبنما

ل

أخبار محلية الروابدة: الأردن لم يتوانى عن دعم القضية الفلسطينية بكل السبل

ا

طب وصحة الوجه المظلم للكافيين.. مخاطر الإفراط في استهلاكه

ا

عربي ودولي القوات الأوكرانية تحتجز 52 شخصا من سكان كورسك

ا

أخبار محلية الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء



 
 





الأكثر مشاهدة