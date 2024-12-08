أين اختفى بشار الأسد؟

وكانت أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مغادرة الأسد سوريا جاءت بعد توجه زوجته وأبنائه إلى روسيا الأسبوع الماضي.
في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الأسد غادر دمشق عند منتصف الليل وتوجه لقاعدة روسية في سوريا تمهيدا للذهاب إلى موسكو".
وفجرت القناة 12 الإسرائيلية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نقلت عن مصادر أنه لا توجد تأكيدات على أن بشار الأسد غادر الأراضي السورية.
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