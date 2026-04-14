أ.ب: مشاورات لعقد جولة تفاوض جديدة بين واشنطن وطهران

أ.ب: مشاورات لعقد جولة تفاوض جديدة بين واشنطن وطهران
علما إيران والولايات المتحدة
 
الثلاثاء، 14-04-2026 07:46 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن ثمة مناقشات جارية بشأن إجراء واشنطن وطهران جولة جديدة من المفاوضات، ونقلت الوكالة عن دبلوماسي من دولة وسيطة أن الطرفين اتفقا بالفعل على عقد جولة جديدة من المحادثات.اضافة اعلان


وأشار مسؤولون في واشنطن إلى أن الجولة الجديدة قد تُعقد يوم الخميس المقبل، لافتين إلى أن مكان الاجتماع لم يُحسم بشكل نهائي بعدُ، إذ تبرز العاصمة الباكستانية إسلام آباد مجددا خيارا مطروحا لاستضافة هذه المحادثات، بينما تظل مدينة جنيف السويسرية احتمالا واردا بقوة لاحتضان الجولة المرتقبة.
 
 


