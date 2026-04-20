أ ف ب: الوفد الأميركي سيتوجّه "قريبا" إلى باكستان من أجل المحادثات مع إيران

الوكيل الإخباري- يتوجه الوفد الأميركي "قريبا" إلى باكستان لجولة جديدة من مفاوضات السلام مع إيران، وفق ما أفاد مصدر أميركي مواكب للمفاوضات، في حين لم تحسم طهران قرارها بشأن المشاركة.





وبعد انتهاء جولة محادثات أولى في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من الشهر الحالي، تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك هدنة مؤقتة أوشكت على الانتهاء.



واتّهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الاثنين بعدم الجديّة بشأن المسار الدبلوماسي وبانتهاك وقف إطلاق النار القائم منذ أسبوعين، مشيرة إلى أن طهران لم تقرّر بعد إن كانت ستخوض جولة المفاوضات.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأحد، إرسال وفد إلى العاصمة الباكستانية، في محاولة لاستئناف المحادثات الرامية إلى وضع حدّ دائم للحرب التي اندلعت في 28 شباط، بعد غارات إسرائيلية أميركية على إيران.



وبعد ساعات قليلة من تصريحاته، أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأنّ طهران لا تخطط حاليا للمشاركة في محادثات جديدة مع الولايات المتحدة.



والاثنين، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إلى أنّه "بينما تدّعي الولايات المتحدة الدبلوماسية واستعدادها للمفاوضات، تقوم بتصرّفات لا تدل بأي شكل من الأشكال على أنها جديّة بشأن المضي قدما في العملية الدبلوماسية".



واعتبر أن سيطرة واشنطن على سفينة شحن إيرانية وحصارها لموانئ إيران والتأخّر في تطبيق الهدنة في لبنان كلّها "انتهاكات واضحة لوقف إطلاق النار".



وأضاف "لا خطط لدينا بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات ولم يجر اتّخاذ أي قرار في هذا الصدد".





