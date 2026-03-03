أ ف ب: سماع دوي انفجارات قوية في دبي وأبوظبي والدوحة

الوكيل الإخباري- أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية جديدة الثلاثاء في دبي والدوحة، فيما تواصل إيران شنّ هجمات لليوم الرابع على التوالي في الخليج ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية عليها.

وقال المراسلون إنهم سمعوا عدة انفجارات قوية في دبي والدوحة، كما أفاد شاهدا عيان فرانس برس بسماع انفجارات في أبوظبي عاصمة الإمارات.

من جانبها، أكّدت السلطات في دبي أنّ الانفجارات المسموعة في مناطق مختلفة في المدينة هي "نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية".