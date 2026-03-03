أ ف ب: سماع دوي انفجارات قوية في دبي وأبوظبي والدوحة

وقال المراسلون إنهم سمعوا عدة انفجارات قوية في دبي والدوحة، كما أفاد شاهدا عيان فرانس برس بسماع انفجارات في أبوظبي عاصمة الإمارات.
وتابعت "تستمر الفرق المعنية في متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع".
