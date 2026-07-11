أ ف ب: لبنان سيشارك في المحادثات المقررة مع اسرائيل في روما

الوكيل الإخباري - أفاد مصدر رسمي لبناني السبت بأن لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع اسرائيل في روما، في وقت يجري وفد عسكري أميركي محادثات في لبنان لبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب اسرائيلي من منطقة "تجريبية" في جنوب البلاد.

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وقال المصدر إن "لبنان سيشارك"، بعدما كان مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات أفاد فرانس برس الأربعاء بأن لبنان يشترط على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة.



ووصل وفد عسكري أميركي إلى لبنان حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني السبت.



ووقّع لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 حزيران/يونيو اتفاق إطار، نص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، على أن ينتشر الجيش اللبناني بدءا من منطقتين "تجريبيتين".



وقال مصدر عسكري لبناني، "وصل الوفد العسكري الأميركي وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع الآليات للبدء بتنفيذ أول منطقة تجريبية ينسحب منها الإسرائيلي لكي ينتشر الجيش اللبناني".



وأضاف المصدر "هذا هو العنوان الأساسي الذي يحمله الوفد العسكري الأميركي للبنان...وهو ترجمة وتطبيق لورقة الإطار".