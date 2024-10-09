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إثر وفاة قائدها..طائرة تركية تهبط اضطرارياً في نيويورك

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الأربعاء، 09-10-2024 02:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أن طياراً توفي أثناء رحلة جوية كان يقودها إثر تعرضه لأزمة صحية، ما أدى إلى هبوط الطائرة اضطرارياً في نيويورك الأربعاء.اضافة اعلان


وكتب الناطق باسم الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون عبر منصة «إكس»، أن الطائرة التي أقلعت الثلاثاء من سياتل، على الساحل الغربي للولايات المتحدة، كانت متجهة إلى إسطنبول. وأوضح الناطق باسم الشركة أن 'قائد طائرتنا من طراز إيرباص 350... في الرحلة «تي كاي 204» تعرض للإغماء أثناء الرحلة.

وبعد محاولة فاشلة لتقديم الإسعافات الأولية، قرر أعضاء قمرة القيادة (المكونة من طيارين اثنين آخرين) القيام بهبوط اضطراري، لكن طيّارنا فارق الحياة قبل الهبوط». ولفتت الشركة التركية إلى أن الطيار، البالغ 59 عاماً، اجتاز بنجاح الفحص الطبي الدوري في أوائل آذار/مارس.
 
gnews

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