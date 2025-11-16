الأحد 2025-11-16 07:49 ص
 

إثيوبيا تعلن عن تفشي وباء جنوب البلاد

إثيوبيا تعلن تفشي وباء "ماربورغ" جنوب البلاد
تعبيرية
 
الأحد، 16-11-2025 07:09 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت سلطات إثيوبيا تفشي وباء فيروس "ماربورغ" في جنوب البلاد، في إقليم أومو المتاخم للحدود مع جنوب السودان، حيث تم تسجيل 9 حالات مؤكدة حتى الآن.

 هذا التفشي يعد الأول من نوعه في إثيوبيا حسب وزارة الصحة الإثيوبية ومنظمة الصحة العالمية التي أكدت خطورة هذا الفيروس واعتباره من أخطر مسببات الحمى النزفية الفيروسية مع معدلات وفاة عالية.

وقد أطلقت السلطات الصحية الإثيوبية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض إجراءات استجابة عاجلة تشمل تعزيز المراقبة والتحقيقات الميدانية، والوقاية من العدوى، مع العلم أنه لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح للفيروس.

فيروس ماربورغ ينتقل إلى الإنسان عبر خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم.

 
 
