إثيوبيا تعلن عن تفشي وباء جنوب البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطات إثيوبيا تفشي وباء فيروس "ماربورغ" في جنوب البلاد، في إقليم أومو المتاخم للحدود مع جنوب السودان، حيث تم تسجيل 9 حالات مؤكدة حتى الآن.

