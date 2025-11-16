إثيوبيا تعلن عن تفشي وباء جنوب البلاد

وقد أطلقت السلطات الصحية الإثيوبية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض إجراءات استجابة عاجلة تشمل تعزيز المراقبة والتحقيقات الميدانية، والوقاية من العدوى، مع العلم أنه لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح للفيروس.
فيروس ماربورغ ينتقل إلى الإنسان عبر خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم.
-
أخبار متعلقة
-
أستراليا ترحب بإلغاء الرسوم الأميركية على لحوم البقر وتسعى للمزيد
-
الهلال الأحمر: غرق 4 في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة ساحل ليبيا
-
لبنان يعتزم رفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل
-
الجيش الأوكراني يقصف مصفاة ريازان النفطية الروسية
-
الكرملين: بوتين ونتنياهو يبحثان الوضع في الشرق الأوسط
-
قرار أممي بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
مصرع 9 وإصابة 32 شخصا بانفجار في ولاية جامو وكشمير الهندية
-
الصين تمنع تصدير السيارات الجديدة لغير الوكلاء وتفرض قيوداً صارمة على المستعمل