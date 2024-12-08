 
الأحد 2024-12-08 04:19 م
 

إثيوبيا تغرق في الظلام بسبب انقطاع كامل للكهرباء

إثيوبيا - أرشيفية
إثيوبيا - أرشيفية
الأحد، 08-12-2024 02:29 م
الوكيل الإخباري- طرأ عطل على شبكة الكهرباء في إثيوبيا ما تسبب بانقطاع التيار عن كل أنحاء البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.اضافة اعلان


وأعلنت هيئة الطاقة إنها أعادت التغذية بالتيار الكهربائي لنصف أراضي البلاد، بما في ذلك غالبية أنحاء العاصمة أديس أبابا في نحو الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش.

ويبلغ عدد سكان إثيوبيا الواقعة في منطقة القرن الإفريقي 120 مليون نسمة، وهي ثاني أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان.

وكانت إثيوبيا باشرت في فبراير 2022 توليد الطاقة من سد النهضة الضخم الذي بنته على نهر النيل. وفي أغسطس من ذاك العام أعلنت مضاعفة إنتاج الكهرباء.

سكاي نيوز
 
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