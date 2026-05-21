إثيوبيا تهاجم مصر بسبب البحر الأحمر

الخميس، 21-05-2026 02:57 م
الوكيل الإخباري-   اتهمت إثيوبيا الحكومة المصرية "بمحاولة تطويق وعرقلة وصولها إلى البحر الأحمر"، مؤكدة رفضها أي محاولات لجعلها دولة حبيسة.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نبيات قيتاجو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن بلاده ستواصل العمل جاهدة للحصول على منفذ بحري عبر طرق سلمية ومستدامة.

كما شدد على أن "بقاء إثيوبيا دولة حبيسة أمر غير مقبول"، وفق تعبيره.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أكد أن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، مشددا على رفض مصر انخراط أي أطراف غير مطلة على البحر في ترتيبات تخصه.

ويأتي هذه الموقف في سياق توترات إقليمية خاصة بالنزاعات حول الوصول إلى البحر مثل إثيوبيا، حيث تؤكد إريتريا على مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار وعلى الحلول الثنائية أو الإقليمية المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة.

وتتوافق هذه الرؤية مع الموقف المصري مما يعزز التنسيق بين البلدين في مواجهة أي محاولات لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.
 
 


