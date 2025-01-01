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إجابة محيرة من ترامب حول لقاء بوتين.. وفريقه يوضح

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 01-01-2025 11:09 ص

الوكيل الإخباري- أثار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حيرة المتابعين، بعدما أجاب بطريقة مبهمة على سؤال حول لقائه المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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ووفق قناة "سي إن إن" الأمريكية، فقد سألت الإعلامية ميشيل برايس، ترامب أمام الكاميرا عما إذا كان يخطط للقاء بوتين، فكان رد ترامب محيرا.


وأجاب ترامب على السؤال قائلا: "حسنا، لا أعرف، هناك اجتماع تقليدي، قد يقول بعض الناس أننا سنعقد اجتماعا تقليديا"، كان ذلك بالفعل، كما تعلمون، التقينا منذ أسبوع ونصف. لكن إذا كان الأمر مناسبا، أود أن أفعل ذلك، كما تعلمون، أود أن أفعل ذلك".


وتواصل الإعلاميون مع فريق ترامب الانتقالي لمتابعة تلك التعليقات، وقالوا، بحسب مصدر مطلع، إن ترامب كان يشير إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هذا الرد.

 

RT

 
gnews

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