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إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في إسبانيا وفرنسا

إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في إسبانيا وفرنسا
ارشيفية
 
السبت، 25-07-2026 04:37 م
الوكيل الإخباري-   اضطرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا، الى إجلاء أكثر من 250 ألف شخص، بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين السبت.اضافة اعلان


وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأنه تمّ إجلاء 167 ألف شخص في البلاد بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة الى 30 ألف في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تمّ إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70 ألف شخص، بزيادة 25 ألفا عن الرقم المعلن في وقت سابق.

وتتركز حرائق الغابات في إسبانيا قرب مدريد.
 
 


gnews

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