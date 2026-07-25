إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في إسبانيا وفرنسا

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأنه تمّ إجلاء 167 ألف شخص في البلاد بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة الى 30 ألف في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تمّ إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70 ألف شخص، بزيادة 25 ألفا عن الرقم المعلن في وقت سابق.
وتتركز حرائق الغابات في إسبانيا قرب مدريد.
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