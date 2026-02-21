إجلاء السكان من العديد من المباني في باريس بسبب تهديد بتفجيرات وبرج إيفل يرفض الإخلاء

الوكيل الإخباري- أفادت قناة BFMTV التلفزيونية بأنه يجري إخلاء العديد من المؤسسات في باريس، بما في ذلك معهد الدراسات السياسية (Sciences Po) وناطحة سحاب مونبارناس، بسبب تهديدات من مجهولين بتفجيرات.



وقالت القناة التلفزيونية أمس الجمعة: "تجري عمليات إخلاء لعدد من المؤسسات في باريس... وقد حدث ذلك بعد تلقي بلاغ في حوالي الساعة السادسة مساء حول احتمال وجود عبوات ناسفة في عدة أماكن بالعاصمة الفرنسية".



وذكرت قناة BFMTV أن عمليات الإخلاء تجري على سبيل المثال، في معهد الدراسات السياسية وفي برج مونبارناس.

اضافة اعلان



وبحسب صحيفة فيغارو، تلقت السلطات عدة رسائل تهديد بتفجير مواقع مختلفة في باريس.



وتم إرسال فرق مزودة بكلاب بوليسية إلى تلك المواقع التي تم تحديدها. إلا أن برج إيفل رفض الإخلاء، وفقا لما ذكرته الصحيفة.