إجلاء السكان من العديد من المباني في باريس بسبب تهديد بتفجيرات وبرج إيفل يرفض الإخلاء

وقالت القناة التلفزيونية أمس الجمعة: "تجري عمليات إخلاء لعدد من المؤسسات في باريس... وقد حدث ذلك بعد تلقي بلاغ في حوالي الساعة السادسة مساء حول احتمال وجود عبوات ناسفة في عدة أماكن بالعاصمة الفرنسية".
وذكرت قناة BFMTV أن عمليات الإخلاء تجري على سبيل المثال، في معهد الدراسات السياسية وفي برج مونبارناس.
وبحسب صحيفة فيغارو، تلقت السلطات عدة رسائل تهديد بتفجير مواقع مختلفة في باريس.
وتم إرسال فرق مزودة بكلاب بوليسية إلى تلك المواقع التي تم تحديدها. إلا أن برج إيفل رفض الإخلاء، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
