السبت 2026-02-21 01:40 ص

إجلاء السكان من العديد من المباني في باريس بسبب تهديد بتفجيرات وبرج إيفل يرفض الإخلاء

ل
أرشيفية
 
السبت، 21-02-2026 01:35 ص

الوكيل الإخباري- أفادت قناة BFMTV التلفزيونية بأنه يجري إخلاء العديد من المؤسسات في باريس، بما في ذلك معهد الدراسات السياسية (Sciences Po) وناطحة سحاب مونبارناس، بسبب تهديدات من مجهولين بتفجيرات.

وقالت القناة التلفزيونية أمس الجمعة: "تجري عمليات إخلاء لعدد من المؤسسات في باريس... وقد حدث ذلك بعد تلقي بلاغ في حوالي الساعة السادسة مساء حول احتمال وجود عبوات ناسفة في عدة أماكن بالعاصمة الفرنسية".

وذكرت قناة BFMTV أن عمليات الإخلاء تجري على سبيل المثال، في معهد الدراسات السياسية وفي برج مونبارناس.

اضافة اعلان


وبحسب صحيفة فيغارو، تلقت السلطات عدة رسائل تهديد بتفجير مواقع مختلفة في باريس.


وتم إرسال فرق مزودة بكلاب بوليسية إلى تلك المواقع التي تم تحديدها. إلا أن برج إيفل رفض الإخلاء، وفقا لما ذكرته الصحيفة.


RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي إجلاء السكان من العديد من المباني في باريس بسبب تهديد بتفجيرات وبرج إيفل يرفض الإخلاء

ت

عربي ودولي الكونغرس الأمريكي يعتزم منع ترامب من مهاجمة إيران دون موافقة المشرعين

ت

أسواق ومال الذهب يحلق في بورصة كومكس ويتجاوز 5100 دولار للأونصة

ل

عربي ودولي إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبا من هجوم إيراني محتمل

ل

عربي ودولي ترامب يهاجم الدول الأوروبية ويحذرها من تهديدين خطيرين

ا

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ى

الطقس الأرصاد تكشف طبيعة المنخفض الجوي المقبل والتحذيرات المرتبطة به

ن

أخبار محلية اعلان مهم للطلبة الناجحين بالدورة التكميلية



 






الأكثر مشاهدة