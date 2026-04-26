الأحد 2026-04-26 08:00 ص

إجلاء ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد سماع دوي إطلاق نار

مسؤولون أمنيون عقب إطلاق نار خلال العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن
الأحد، 26-04-2026 05:24 ص
الوكيل الإخباري-   أجلى رجال الخدمة السرية الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن بينما سُمع دوي قوي لطلقات نارية.اضافة اعلان


واندفع الضيوف الذين كانوا يحضرون حفل العشاء للاحتماء تحت الطاولات بعد سماع أصوات الطلقات، في حين تمركز رجال الأمن شاهرين مسدساتهم حول المنصة حيث كان ترامب يجلس قبل أن يتم إخراجه من المكان.

وطوّقت الشرطة فندق هيلتون واشنطن الذي كان يستضيف الحفل وحلقت مروحيات في أجوائه. وأفاد تقرير صحفي مشترك نقلا عن جهاز الخدمة السرية أن مطلق النار قيد الاحتجاز.

وقال ترامب إن مطلق النار "تم إلقاء القبض عليه"، مؤكدا أنه أوصى "بمواصلة الفعالية"، لكنه أضاف أن القرار النهائي سيكون "وفقا لتوجيهات جهات إنفاذ القانون".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 