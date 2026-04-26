إجلاء ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد سماع دوي إطلاق نار

واندفع الضيوف الذين كانوا يحضرون حفل العشاء للاحتماء تحت الطاولات بعد سماع أصوات الطلقات، في حين تمركز رجال الأمن شاهرين مسدساتهم حول المنصة حيث كان ترامب يجلس قبل أن يتم إخراجه من المكان.
وطوّقت الشرطة فندق هيلتون واشنطن الذي كان يستضيف الحفل وحلقت مروحيات في أجوائه. وأفاد تقرير صحفي مشترك نقلا عن جهاز الخدمة السرية أن مطلق النار قيد الاحتجاز.
وقال ترامب إن مطلق النار "تم إلقاء القبض عليه"، مؤكدا أنه أوصى "بمواصلة الفعالية"، لكنه أضاف أن القرار النهائي سيكون "وفقا لتوجيهات جهات إنفاذ القانون".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب ينشر صورة لمنفذ محاولة اغتياله
-
محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي ينشر لقطات من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق مسلح النار
-
القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب
-
ترامب: لا صلة لإيران بحادث هجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض
-
ترامب: تكرار محاولات الاغتيال يستدعي الوحدة الوطنية
-
مسؤول أمني أمريكي: مسلح حاول اختراق أمن عشاء المراسلين وأصاب عنصرا من الخدمة السرية
-
ترامب: القبض على مطلق النار وتأجيل عشاء مراسلي البيت الأبيض 30 يوما
-
وكالة: سماع أصوات الدفاعات الجوية في كرمانشاه بإيران والسبب غير معلوم