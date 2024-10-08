إجلاء سكان فلوريدا تحسبا لقدوم "ميلتون"

الوكيل الإخباري- بدأت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا، عمليات الإجلاء لسكان المناطق الساحلية في الولاية تحسبا لقدوم إعصار "ميلتون" القوي.

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وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد الأمريكية" على موقعها الإلكتروني، أن الطرق السريعة في فلوريدا مزدحمة بسيارات سكان المناطق الساحلية الفارين قبل قدوم الإعصار الذي من المتوقع أن تكون له آثار مدمرة على المناطق الساحلية.



ومن المتوقع هبوط الإعصار على سواحل فلوريدا يوم غد الأربعاء.



وكان الإعصار قد اكتسب قوة كبيرة خلال الساعات الماضية، حيث حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن الإعصار ستصاحبه رياحا تبلغ سرعتها 180 ميلا في الساعة.