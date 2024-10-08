إجلاء سكان فلوريدا تحسبا لقدوم "ميلتون"

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد الأمريكية" على موقعها الإلكتروني، أن الطرق السريعة في فلوريدا مزدحمة بسيارات سكان المناطق الساحلية الفارين قبل قدوم الإعصار الذي من المتوقع أن تكون له آثار مدمرة على المناطق الساحلية.
ومن المتوقع هبوط الإعصار على سواحل فلوريدا يوم غد الأربعاء.
وكان الإعصار قد اكتسب قوة كبيرة خلال الساعات الماضية، حيث حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن الإعصار ستصاحبه رياحا تبلغ سرعتها 180 ميلا في الساعة.
وأكد المركز أن إعصار "ميلتون" اشتد بسرعة، ليصبح إعصارا من الفئة الخامسة، ما يثير مخاوف من وقوع أضرار كارثية في الولاية.
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