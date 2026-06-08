إجلاء طاقم ناقلة نفط بعد حريق على متنها قبالة سلطنة عمان

الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن حريقا اندلع على متن ناقلة نفط مما استدعى إجلاء طاقمها، وذلك بعد تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 15 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من جزيرة مصيرة العمانية.

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