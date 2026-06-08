الإثنين 2026-06-08 06:30 م

إجلاء طاقم ناقلة نفط بعد حريق على متنها قبالة سلطنة عمان

ل
جانب من الحريق
 
الإثنين، 08-06-2026 06:03 م

الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن حريقا اندلع على متن ناقلة نفط مما استدعى إجلاء طاقمها، وذلك بعد تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 15 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من جزيرة مصيرة العمانية.

اضافة اعلان


وأكدت الهيئة عدم ورود أي بلاغات عن آثار بيئية حتى الآن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ويعتقد القائمون على الدراسة أن اضطرابات النوم واختلالات الساعة البيولوجية قد تزيد من الالتهابات في الجسم، وتعيق ترميم الأنسجة، وتزيد من حساسية الألم. (روسيا اليوم)

طب وصحة سبب غير متوقع لمشكلات المفاصل.. ما هو؟

الموت يُؤلم فنانة عربيّة شابة

فن ومشاهير الموت يفجع فنانة عربيّة شابة

ل

عربي ودولي إجلاء طاقم ناقلة نفط بعد حريق على متنها قبالة سلطنة عمان

ا

عربي ودولي إعلام عبري: نتنياهو يحسم قرار التصعيد مع إيران

ل

أخبار محلية رئيس الوزراء: استمرار دعم أسطوانة الغاز والقمح والأعلاف العام المقبل

ل

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازنة 2027

ب

أخبار محلية رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العام القادم 30 دينارا شهريا لمن رواتبهم تقل عن 600 دينار

ر

عربي ودولي مسؤول أمريكي يكذب إسرائيل: هذا الأمر لم يحدث



 
 






الأكثر مشاهدة

 