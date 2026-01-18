إجلاء قرابة 20 ألف شخص بسبب حرائق في جنوب تشيلي

ويعمل حرس الغابات وعناصر الإطفاء على إخماد 19 حريقًا في تشيلي، 12 منها في مقاطعتي نيوبله وبيوبيو، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو.
وكتب الرئيس اليساري المنتهية ولايته في منشور على منصة «إكس»: «في ظلّ الحرائق الخطيرة، قرّرتُ إعلان حالة الكارثة في منطقتي نيوبله وبيوبيو».
ولم تُعمِّم السلطات بعد أيّ حصيلة بشأن عدد الضحايا المحتملين أو المساكن المتضرّرة. ووصلت النيران إلى مناطق مأهولة، خصوصًا في بنكو وليركيين التابعتين لبيوبيو، حيث تعيش نحو 60 ألف نسمة.
وقالت أليسيا سيبريان، مديرة الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها، في مقابلة مع قناة «ميغا»: إن «الوضع في بنكو وليركيين هو الأكثر خطورة، وقد شهدت المنطقتان أوسع عملية إخلاء».
في السنوات الأخيرة، اشتدّت وطأة الحرائق الحرجية في تشيلي، لا سيّما في الوسط الجنوبي.
