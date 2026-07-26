إجلاء 220 ألف شخص مع اتساع حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب حرائق الغابات المتسعة في جنوب غرب فرنسا إلى 220 ألفا، في وقت تواصل فيه النيران التهام مساحات واسعة من إقليم جيروند وسط موجة حر غير مسبوقة. اضافة اعلان





وأفادت قناة BFMTV، نقلا عن محافظة جيروند، بأن العدد الإجمالي للمجلين بلغ 220 ألف شخص، بعد تنفيذ عمليات إجلاء ليلية شملت بلدات جديدة تقع جنوب شرق خليج أركاشون وغرب الإقليم، إضافة إلى مناطق قريبة من التجمع الحضري، من بينها مارشيبريم ولو بارب وبيغانو وميو وسيستا.



وبحسب القناة، فقد طال الحريق واسع النطاق في جيروند، والذي اندلع في المنطقة المحيطة بخليج أركاشون، مساحة بلغت 42 ألف هكتار من أراضي الإقليم.



وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أعلن في وقت سابق إجلاء أكثر من 140 ألف شخص بسبب حريق واسع وسريع الانتشار في جنوب غرب البلاد.



وتشهد فرنسا حرائق غابات واسعة على خلفية موجة حر غير اعتيادية، وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن أن البلاد تواجه هذا الصيف أكبر عدد من الحرائق الطبيعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.







