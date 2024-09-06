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إجلاء 420 ألف شخص في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين مع اقتراب الإعصار "ياغي"

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 06-09-2024 12:51 م

الوكيل الإخباري-   قالت السلطات في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين إنه حتى ظهر اليوم الجمعة، تم إجلاء 419,367 من سكان المقاطعة مع اقتراب الإعصار الخارق "ياغي".

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وتطور الإعصار "ياغي"، وهو الإعصار الحادي عشر خلال العام الجاري، إلى إعصار خارق من المستوى الـ17، وتسبب في رياح تصل سرعتها القصوى إلى 245 كيلومترًا في الساعة. ويتحرك الإعصار باتجاه هاينان ومن المتوقع أن يهبط على اليابسة بمدينة ونتشانغ في المقاطعة بعد ظهر اليوم الجمعة، وفقًا لما نقلته وكالة (شينخوا) الصينية عن مديرية الأرصاد الجوية بالمقاطعة.


وقالت الأرصاد الجوية إن الإعصار "ياغي"، الذي يتميز برياح قوية وهطول أمطار غزيرة، سيتسبب في هبوب عاصفة من المرجح أن تلحق أضرارًا مدمرة بموقع الهبوط. ومن المتوقع أن يتحرك "ياغي" شمالًا إلى حاضرة المقاطعة الجزرية هايكو ومحافظة تشنغماي وأماكن أخرى، قبل أن ينتقل إلى خليج بيبو.
وأضافت المديرية أن منسوب مياه البحر سيرتفع بمقدار 150 إلى 230 سم على طول المنطقة الساحلية الشمالية لجزيرة هاينان خلال الفترة من ظهر اليوم الجمعة وحتى ظهر غد السبت، في حين من المتوقع أن تعاني مدينة هايكو من تراكم شديد لمياه الأمطار نتيجة للعواصف والأمطار الغزيرة.


وتم تعليق أعمال العديد من المواقع السياحية، بينما تم تنفيذ تدابير للتحكم في حركة المرور في المقاطعة.

 

بترا

 
gnews

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