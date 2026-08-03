إجلاء 60 ألف شخص بسبب الحرائق في واشنطن

الوكيل الإخباري- أصدرت السلطات المحلية في ولاية واشنطن الأميركية فجر اليوم الاثنين، أوامر بإجلاء نحو 60 ألف شخص بسبب حرائق غابات تهدد مدينة سبوكان في ‌الولاية.

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