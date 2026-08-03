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إجلاء 60 ألف شخص بسبب الحرائق في واشنطن

إجلاء 60 ألف شخص بسبب الحرائق في واشنطن
إجلاء 60 ألف شخص بسبب الحرائق في واشنطن
 
الإثنين، 03-08-2026 10:16 ص

الوكيل الإخباري-    أصدرت السلطات المحلية في ولاية واشنطن الأميركية فجر اليوم الاثنين، أوامر بإجلاء نحو 60 ألف شخص بسبب حرائق غابات تهدد مدينة سبوكان في ‌الولاية.

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وبحسب شبكة (آيه.بي.سي.نيوز) الأميركية، ذكر مسؤولون في إدارة الإطفاء في المدينة أن الحرائق دمرت 600 مبنى، حيث أطلق عليه اسم (حريق منطقة سبوكان)، الذي يتألف من 3 حرائق منفصلة.

 
 


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