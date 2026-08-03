إجلاء 60 ألف شخص بسبب الحرائق في واشنطن

وبحسب شبكة (آيه.بي.سي.نيوز) الأميركية، ذكر مسؤولون في إدارة الإطفاء في المدينة أن الحرائق دمرت 600 مبنى، حيث أطلق عليه اسم (حريق منطقة سبوكان)، الذي يتألف من 3 حرائق منفصلة.
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