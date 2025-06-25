إجلاء 80 ألف شخص جنوب الصين جراء الفيضانات

وأفادت وكالة "شينخوا"، بأن فرق الطوارئ الصينية تمكنت من إجلاء ما يقارب 48.9 ألف نسمة من محافظة رونغجيانغ، ونحو 32 ألف شخص من محافظة كونغجيانغ بشكل مؤقت خلال الليل وحتى صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنت السلطات أعلى مستوى للاستجابة للطوارئ في هاتين المحافظتين.
وتواصل فرق الطوارئ عملها لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، حيث تستخدم فرق الإنقاذ قوارب ومعدات أخرى لإجلاء السكان من المناطق الغارقة.
وأفادت الأنباء بأن عدة مناطق في الصين سجلت أرقاما قياسية في كميات هطول الأمطار، ما أدى لحدوث انهيارات أرضية تسببت في انهيار جزء من جسر على طريق سريع في محافظة ساندو، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.
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