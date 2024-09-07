إحباط بيع والد لابنته في العراق

وقالت الوكالة في بيان: «أحبطت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر عملية بيع طفلة تبلغ من العمر (11) سنة من قِبل والدها مقابل مبلغ مالي في محافظة بغداد/ جانب الرصافة، وذلك بعد ورود معلومات لدى مفارز الوكالة عن نية متهم القيام ببيع ابنته».
وأضافت، أنه «على الفور تم تشكيل فريق عمل واستنفار الجهد الاستخباري وإلقاء القبض على والدها بالجرم المشهود، وأُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل».
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