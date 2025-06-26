الخميس 2025-06-26 08:46 ص
 

إحباط محاولة انقلاب في صربيا

غ
أرشيفية
 
الخميس، 26-06-2025 07:47 ص

الوكيل الإخباري- احتجزت السلطات الأمنية في صربيا ستة أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لانقلاب، حسبما نقلت قناة RTS التلفزيونية عن وزارة الداخلية في البلاد.

وذكرت القناة أنه "يعتقد أن المشتبه بهم اجتمعوا في 21 يونيو بفندق في كرالييفو (جنوب بلغراد) لوضع خطة الانقلاب في جمهورية صربيا، والتحضير لهجمات على ممثلي المؤسسات الحكومية وضباط الشرطة، وكذلك تنظيم اقتحام مبنى الحكومة".

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وتم ضبط مسدس بحوزة أحد المشتبه بهم دون أن يكون لديه تصريح حمل سلاح، فيما عثر على قوس ونشاب لدى مشتبه به آخر. ووضع الاثنان في الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة.


يذكر أنه منذ نهاية العام الماضي، تشهد صربيا احتجاجات واسعة يقودها طلاب وأنصار المعارضة.

 

RT

 
gnews

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