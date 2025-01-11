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إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق

دمشق
دمشق
السبت، 11-01-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة السوري، السبت، أنه وبالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، تم إحباط محاولة لتنظيم داعش الإرهابي القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.

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وأشار المصدر لـ "سانا" إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري.


وأكد المصدر أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه.

 
gnews

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