إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق

الوكيل الإخباري- أعلن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة السوري، السبت، أنه وبالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، تم إحباط محاولة لتنظيم داعش الإرهابي القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.

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وأشار المصدر لـ "سانا" إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري.