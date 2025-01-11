إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق

وأشار المصدر لـ "سانا" إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري.
وأكد المصدر أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه.
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