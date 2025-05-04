الأحد 2025-05-04 09:36 ص
 

إحباط مخطط إرهابي واعتقال 5 مشتبهين في بريطانيا

الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص بينهم 4 إيرانيين للاشتباه بتخطيطهم لهجوم إرهابي
الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص بينهم 4 إيرانيين للاشتباه بتخطيطهم لهجوم إرهابي
 
الأحد، 04-05-2025 07:05 ص
الوكيل الإخباري- ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على 5 أشخاص، بينهم 4 يحملون الجنسية الإيرانية، أمس السبت، للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجوم إرهابي، وفق ما أفادت تقارير إخبارية .اضافة اعلان


وجاءت الاعتقالات ضمن عملية أمنية مخططة نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة "ميتروبوليتان"، وشملت عدة مناطق في إنجلترا، منها سويندون، غرب لندن، ستوكبورت، روتشديل ومانشستر.

ووفقاً للمصادر الأمنية، فإن الموقوفين هم: رجل يبلغ من العمر 29 عاماً اعتُقل في سويندون، وآخر يبلغ 46 عاماً في غرب لندن، وثالث عمره 29 عاماً في ستوكبورت، ورابع يبلغ 40 عاماً في روتشديل، إضافة إلى شخص خامس تم توقيفه في مانشستر (لم تُحدد بعد جنسيته وعمره بدقة).

وأكدت الشرطة أن 4 من المعتقلين يحملون الجنسية الإيرانية وتم احتجازهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني، بينما تم توقيف الخامس بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد هويته بالكامل.

وأشارت السلطات إلى أن التحقيق يتركز حول مخطط لاستهداف موقع محدد لم يُكشف عنه لأسباب أمنية، مع استمرار عمليات التفتيش في عدة عناوين في مانشستر ولندن وسويندون.

وأكد قائد وحدة مكافحة الإرهاب، دومينيك ميرفي، أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى ويتسم بالسرعة، وأنه يجري حالياً تقييم الدوافع ومخاطر أي تهديدات محتملة على سلامة المواطنين البريطانيين.

ولا يزال جميع الموقوفين قيد الاحتجاز حتى انتهاء التحقيقات.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

تكنولوجيا ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد

ا

الوفيات وفيات الأحد 4-5-2025

علم المملكة العربية السعودية

عربي ودولي صفقة صواريخ بـ 3.5 مليار دولار للسعودية قبيل زيارة ترامب

علم لبنان

عربي ودولي بدء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان اليوم

وزارة الداخلية السعودية

عربي ودولي إعدام سعوديين بعد تورطهما بأعمال إرهابية - أسماء

ا

شؤون برلمانية لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة

الداعية السعودي سعد البريك رحمه الله

منوعات الكشف عن سبب وفاة الداعية سعد البريك

ا

عربي ودولي الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى 21 دولة



 
 





الأكثر مشاهدة