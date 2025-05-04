إحباط مخطط إرهابي واعتقال 5 مشتبهين في بريطانيا

وجاءت الاعتقالات ضمن عملية أمنية مخططة نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة "ميتروبوليتان"، وشملت عدة مناطق في إنجلترا، منها سويندون، غرب لندن، ستوكبورت، روتشديل ومانشستر.
ووفقاً للمصادر الأمنية، فإن الموقوفين هم: رجل يبلغ من العمر 29 عاماً اعتُقل في سويندون، وآخر يبلغ 46 عاماً في غرب لندن، وثالث عمره 29 عاماً في ستوكبورت، ورابع يبلغ 40 عاماً في روتشديل، إضافة إلى شخص خامس تم توقيفه في مانشستر (لم تُحدد بعد جنسيته وعمره بدقة).
وأكدت الشرطة أن 4 من المعتقلين يحملون الجنسية الإيرانية وتم احتجازهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني، بينما تم توقيف الخامس بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد هويته بالكامل.
وأشارت السلطات إلى أن التحقيق يتركز حول مخطط لاستهداف موقع محدد لم يُكشف عنه لأسباب أمنية، مع استمرار عمليات التفتيش في عدة عناوين في مانشستر ولندن وسويندون.
وأكد قائد وحدة مكافحة الإرهاب، دومينيك ميرفي، أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى ويتسم بالسرعة، وأنه يجري حالياً تقييم الدوافع ومخاطر أي تهديدات محتملة على سلامة المواطنين البريطانيين.
ولا يزال جميع الموقوفين قيد الاحتجاز حتى انتهاء التحقيقات.
روسيا اليوم
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