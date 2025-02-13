 
الخميس 2025-02-13 04:59 م
 

إحباط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 13-02-2025 03:21 م
الوكيل الإخباري-  قالت وزارة الداخلية الكويتية إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أحبطت هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان على منصة إكس أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت.

وأضافت أن العصابة تمكنت من اختراق شبكات الاتصال وبثت رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال، واستخدمت أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال.

وقالت إنه من خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، وتبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية، حيث تم رصد المركبة واعتقال سائقها، وهو من الجنسية الصينية، كما تم ضبط الأجهزة الإلكترونية بحوزته. وبعد تفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المتهم أقر بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية، وبعد البحث والتحري تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم، كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، مما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية.

وأضافت الوزارة أن المتهمين أحيلوا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

الجزيرة
 
gnews

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