إحصاءات: مليون و 211 ألف سوري عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد

الوكيل الإخباري- أكدت بيانات الحكومة السورية ومعها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أعدادا كبيرة من السوريين فضلوا العودة الطوعية إلى بلادهم منذ سقوط النظام السابق.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سورية مازن علوش في حديث صحفي بأن أعداد العائدين طوعا من دول الجوار بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 وحتى إبريل 2026، بلغ نحو مليون و211 ألف شخص عاد منهم أكثر من 715 ألف من تركيا.



ولفت علوش إلى التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك من أجل تسهيل حركة العبور عبر تبسيط الإجراءات في كل المنافذ الحدودية وتقديم خدمات على درجة عالية من الجودة للعابرين وتأمين راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم، مشيرا إلى عودة نحو 120 ألف شخص من لبنان إلى سوريا بصورة طوعية منذ بداية العام الجاري.

وأفاد تقرير أخير للأمم المتحدة بأن نحو 1.6 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد جلهم من دول الجوار في مقابل عودة قسم محدود من ألمانيا، وبين التقرير أن نحو 634 ألف سوري عادوا من تركيا فيما عاد نحو 621 ألفا من لبنان و284 ألفا من الأردن.