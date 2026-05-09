إحصاءات: مليون و 211 ألف سوري عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سورية مازن علوش في حديث صحفي بأن أعداد العائدين طوعا من دول الجوار بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 وحتى إبريل 2026، بلغ نحو مليون و211 ألف شخص عاد منهم أكثر من 715 ألف من تركيا.
ولفت علوش إلى التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك من أجل تسهيل حركة العبور عبر تبسيط الإجراءات في كل المنافذ الحدودية وتقديم خدمات على درجة عالية من الجودة للعابرين وتأمين راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم،
وأفاد تقرير أخير للأمم المتحدة بأن نحو 1.6 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد جلهم من دول الجوار في مقابل عودة قسم محدود من ألمانيا، وبين التقرير أن نحو 634 ألف سوري عادوا من تركيا فيما عاد نحو 621 ألفا من لبنان و284 ألفا من الأردن.
