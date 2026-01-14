الأربعاء 2026-01-14 11:01 ص

إحصاء: ضربات ترامب الجوية في عام واحد تعادل حصيلة بايدن في 4 سنوات

ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 14-01-2026 09:26 ص

الوكيل الإخباري-   كشف إحصاء أجرته منظمة "أكليد" غير الحكومية أن الجيش الأمريكي ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض نفذ عددا من الضربات الجوية مساويا لعدد تلك التي نفذها خلال رئاسة جو بايدن بأكملها.

اضافة اعلان

 

وحسب المنظمة فإنه مع الضربات التي نفذتها طائرات أمريكية على الدفاعات الجوية الفنزويلية أثناء القبض على نيكولاس مادورو في 3 يناير، يصل مجموع الضربات التي نفّذت منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 يناير 2025، إلى 672 ضربة جوية أو بطائرات مسيرة مقارنة بـ694 خلال كامل ولاية جو بايدن (2021-2025).

واستهدفت اليمن سبع على الأقل من أصل عشر غارات خلال العام الماضي، معظمها في عمليات استهدفت الحوثيين. واستهدفت حوالي اثنتين من كل عشر غارات "الحركات الإرهابية" في الصومال.

كما شنّت الولايات المتحدة ضربات جوية في نيجيريا وسوريا والعراق وإيران، وتنفذ منذ سبتمبر ضربات تستهدف قوارب تقول إنها تهرب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وتسببت هذه الضربات في مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم مدنيون، وفقا لإحصاء "أكليد".

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيرته الإيرلندية

الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة

عربي ودولي الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة

1103 إشاعات في الأردن خلال 2025

أخبار محلية 1103 إشاعات في الأردن خلال 2025

ت

أسواق ومال أسهم اليابان تسجل ارتفاعاً قياسياً وسط آمال بتحفيز مالي

المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني

عربي ودولي المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل أعلى مستوياتها في التاريخ الأربعاء

ى

منوعات هل يحمل النحل سر التواصل مع الكائنات الفضائية؟

ة

عربي ودولي شقيقة زعيم كوريا الشمالية تطالب سيئول بالاعتذار



 






الأكثر مشاهدة