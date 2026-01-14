إحصاء: ضربات ترامب الجوية في عام واحد تعادل حصيلة بايدن في 4 سنوات

الوكيل الإخباري- كشف إحصاء أجرته منظمة "أكليد" غير الحكومية أن الجيش الأمريكي ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض نفذ عددا من الضربات الجوية مساويا لعدد تلك التي نفذها خلال رئاسة جو بايدن بأكملها.

اضافة اعلان