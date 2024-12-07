إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بسبب رسالة تهديد

وكتبت الشرطة على منصة "إكس": "تم تلقي رسالة إلكترونية تضم تهديدات في 6 ديسمبر الجاري في مبنى الكابيتول بالولاية. وتم إخلاء مبنى الكابيتول... مؤقتا".
وأضافت الشرطة في وقت لاحق أنه لم يتم العثور على أي مصادر تهديد في المبنى بعد عملية تفتيش.
روسيا اليوم
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