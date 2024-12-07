 
السبت 2024-12-07 09:30 ص
 

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بسبب رسالة تهديد

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 07-12-2024 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شرطة ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا أنه تم إخلاء مبنى الكابيتول في المدينة أمس الجمعة بعد تلقي رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني.اضافة اعلان


وكتبت الشرطة على منصة "إكس": "تم تلقي رسالة إلكترونية تضم تهديدات في 6 ديسمبر الجاري في مبنى الكابيتول بالولاية. وتم إخلاء مبنى الكابيتول... مؤقتا".

وأضافت الشرطة في وقت لاحق أنه لم يتم العثور على أي مصادر تهديد في المبنى بعد عملية تفتيش.

روسيا اليوم 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات احذر.. تصرف شائع يزيد من استهلاك الكهرباء في منزلك

ا

فلسطين مصادر: حماس تبدأ حصر الأسرى الأحياء لديها

جانب من مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول

أخبار محلية لجنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الخليج العربي

ا

عربي ودولي بلينكن يشدد على حماية المدنيين والأقليات في سوريا

اقتراح بعزل رئيس كوريا الجنوبية بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد وتراجعه لاحقا

عربي ودولي رئيس كوريا الجنوبية يعتذر لشعبه قبيل تصويت البرلمان على عزله

ا

عربي ودولي سلوفاكيا تعتزم تخفيض الدعم المالي للاجئين الأوكران

أرشيفية

عربي ودولي المقاتلات الإسرائيلية تسقط صاروخا أطلق من اليمن

أرشيفية

عربي ودولي إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بسبب رسالة تهديد



 




الأكثر مشاهدة