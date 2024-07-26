الوكيل الإخباري- افادت وكالة رويترز عن شركة "يوروستار" المشغلة للقطارات فائقة السرعة أنه تم إلغاء رحلات عدة بين باريس ولندن، وتحويل مسار رحلات أخرى من وإلى باريس بعد الأعمال "التخريبية" كما نصحت الركاب بعدم السفر اليوم.



من جهته قال وزير النقل الفرنسي باتريس فارغريات إن "الأعمال الخبيثة المنسقة" استهدفت خطوط قطارات سريعة وستؤدي لتعطيل الحركة" حتى نهاية الأسبوع.



بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن عمليات "التخريب" منسقة والعواقب على السكك الحديدية "هائلة وخطيرة" مؤكدا أن أجهزة الأمن وإنفاذ القانون مستنفرة للعثور على مرتكبي هذه الأعمال "الإجرامية" ومعاقبتهم.



وفي تطور لاحق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية إخلاء مطار "بازل-مولوز" عند الحدود الفرنسية السويسرية "لأسباب أمنية".



وتحسبا لأي تهديد أمني، قامت السلطات الفرنسية بتعبئة 45 ألف ضابط شرطة ودرك، و18 ألف جندي، فضلا عن إغلاق المجال الجوي بالكامل داخل دائرة نصف قطرها 150 كيلومترا حول باريس، من السادسة والنصف مساء حتى منتصف الليل.