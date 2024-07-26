 
الجمعة 2024-07-26 02:55 م
 
 

إخلاء مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية لأسباب أمنية

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 26-07-2024 01:08 م

 

 الوكيل الإخباري- افادت وكالة رويترز عن شركة "يوروستار" المشغلة للقطارات فائقة السرعة أنه تم إلغاء رحلات عدة بين باريس ولندن، وتحويل مسار رحلات أخرى من وإلى باريس بعد الأعمال "التخريبية" كما نصحت الركاب بعدم السفر اليوم.


من جهته قال وزير النقل الفرنسي باتريس فارغريات إن "الأعمال الخبيثة المنسقة" استهدفت خطوط قطارات سريعة وستؤدي لتعطيل الحركة" حتى نهاية الأسبوع.

بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن عمليات "التخريب" منسقة والعواقب على السكك الحديدية "هائلة وخطيرة" مؤكدا أن أجهزة الأمن وإنفاذ القانون مستنفرة للعثور على مرتكبي هذه الأعمال "الإجرامية" ومعاقبتهم.


وفي تطور لاحق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية إخلاء مطار "بازل-مولوز" عند الحدود الفرنسية السويسرية "لأسباب أمنية".


وتحسبا لأي تهديد أمني، قامت السلطات الفرنسية بتعبئة 45 ألف ضابط شرطة ودرك، و18 ألف جندي، فضلا عن إغلاق المجال الجوي بالكامل داخل دائرة نصف قطرها 150 كيلومترا حول باريس، من السادسة والنصف مساء حتى منتصف الليل.

 

وصباح اليوم افادت  شبكة السكك الحديدية الفرنسية بتعرضها لهجوم كبير وأعمال تخريب.


كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال الطاقة الدولية : الطلب على الكهرباء عند مستويات قياسية بدعم من ارتفاع درجات الحرارة

الشيخ إبراهيم المسعود الخريسات

نعـي فـاضل القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات في ذمة الله

الشاب محمود أحمد

منوعات بائع ذرة يبكي السوريين.. أنقذ طفلة من الغرق وجرفه التيار

الشيخ مصطفى محمد أبو عرة

فلسطين من هو قيادي حماس الذي أُعلن عن استشهاده في سجون الاحتلال ؟





 


 



الأكثر مشاهدة