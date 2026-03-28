إخماد حريق اندلع في خزانات وقود بمطار الكويت إثر هجوم بطائرات مسيرة

علم الكويت.
الكويت
 
السبت، 28-03-2026 06:49 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الإطفاء الكويتية محمد الغريب، السبت، إنه تم إخماد حريق اندلع في خزانات وقود مطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيرة إيرانية، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

اضافة اعلان


وأضاف الغريب، خلال إيجاز إعلامي، أن عمليات المكافحة استمرت 58 ساعة متواصلة.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة