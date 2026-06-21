إخماد حريق بمصفاة جالفستون باي التابعة لماراثون في تكساس

الوكيل الإخباري- قال مصدران مطلعان على سير العمليات في محطة التوليد المشتركة التي توفر طاقة البخار والكهرباء لمصفاة جالفستون باي التابعة لماراثون بتروليوم، الأحد، إنه تم إخماد حريق بوحدة حرق في المنشأة الواقعة بمدينة تكساس سيتي بولاية تكساس الأميركية والتي تبلغ طاقتها 631 ألف برميل يوميا.

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