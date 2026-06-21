إخماد حريق بمصفاة جالفستون باي التابعة لماراثون في تكساس

ولم يحدد جمال خيري المتحدث باسم ماراثون الوحدة التي اندلع بها الحريق في مصفاة جالفستون باي، وهي ثاني أكبر مصفاة في البلاد. وقال خيري إن أفراد الإطفاء في المصفاة "أخمدوا حريقا صغيرا". ولم تشر أي تقارير لوقوع إصابات.
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