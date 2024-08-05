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إدارة بايدن تبلغ الكونغرس أن الضربة الإيرانية اليوم أو غدا

الإدارة الأمريكية
بايدن رفقة وزير الدفاع ووزير الخارجية الأميركي




 

الإثنين، 05-08-2024 11:45 م

الوكيل الإخباري-  ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الضغط على إيران من أجل تنفيذ رد منضبط "غير متهور".


من جهتها، قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن أطلعت المشرعين في الكونغرس أن الضربة الإيرانية ستكون اليوم أو غدا.


وذلك قبل أن يبدأ بايدن اجتماعا مع مجلس الأمن القومي الأميركي للتحضير للضربة الإيرانية.

gnews

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