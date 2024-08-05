إدارة بايدن تبلغ الكونغرس أن الضربة الإيرانية اليوم أو غدا

من جهتها، قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن أطلعت المشرعين في الكونغرس أن الضربة الإيرانية ستكون اليوم أو غدا.
وذلك قبل أن يبدأ بايدن اجتماعا مع مجلس الأمن القومي الأميركي للتحضير للضربة الإيرانية.
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